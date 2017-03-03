"Штутгарт" расторг контракт с Гросскройцем за драку в ночном клубе

"Штутгарт" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Кевином Гросскройцем, который стал участником драки на студенческой вечеринке в середине недели. Отмечается, что соглашение с 28-летним немцем, которое рассчитано до 2018 года, было разорвано по обоюдному согласию сторон. Футболист не играет в последнее время из-за травмы.

- Я допустил ошибку, о чем очень сожалею, - отметил Гросскройц. - Я принимаю последствия, но очень жаль, что мое время в "Штутагрте" заканчивается вот так. Благодарен команде, тренерам и особенно болельщикам, которые поддерживали меня в последние несколько дней.

Напомним, в среду появилась информация, что футболист в компании друзей ночью вышел из клуба после студенческой вечеринки на улицу, где возник конфликт, переросший в драку. Нападавшим было от 16 до 19 лет, они были задержаны полицией. Гросскройц же обратился в больницу, получив незначительные ранения.