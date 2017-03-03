"Штутгарт" намерен расторгнуть контракт с Гросскройцом

"Штутгарт" радикально настроен в отношении полузащитника Кевина Гросскройца, который стал участником драки на студенческой вечеринке в середине недели. Как утверждает Stuttgarter Zeitung, с 28-летним немцем в ближайшее время будет расторгнут контракт, который рассчитан до 2018 года. Отметим, что футболист не играет в последнее время из-за травмы.

Напомним, в среду появилась информация, что футболист в компании друзей ночью вышел из клуба после студенческой вечеринки на улицу, где возник конфликт, переросший в драку. Нападавшим было от 16 до 19 лет, они были задержаны полицией. Гросскройц же обратился в больницу, получив незначительные ранения.