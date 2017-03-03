13:47 | ФУТБОЛ — Германия

"Штутгарт" намерен расторгнуть контракт с Гросскройцем

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"Штутгарт" радикально настроен в отношении полузащитника Кевина Гросскройца, который стал участником драки на студенческой вечеринке в середине недели. Как утверждает Stuttgarter Zeitung, с 28-летним немцем в ближайшее время будет расторгнут контракт, который рассчитан до 2018 года. Отметим, что футболист не играет в последнее время из-за травмы.

Напомним, в среду появилась информация, что футболист в компании друзей ночью вышел из клуба после студенческой вечеринки на улицу, где возник конфликт, переросший в драку. Нападавшим было от 16 до 19 лет, они были задержаны полицией. Гросскройц же обратился в больницу, получив незначительные ранения. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

хорошо хоть не написали, что пьяный был!

14:32

Ботаникум

Но он же по "встречке" НЕ ЕЗДИЛ!!! А за "встречку" сразу к стенке Кевина, что ли??? Так ли уж надо быть СВЯТЕЕ Папы Римского?.... Равняйтесь на "росфутболлллллль"!!!

14:29

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