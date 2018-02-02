Штегер – об уходе Обамеянга: "Хорошо, что это закончилось"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер доволен тому, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг во время зимнего трансферного окна стал игроком "Арсенала". Специалисту не нравилось, что форварда часто обсуждали в СМИ.

"Хорошо, что эта история закончилась. Обамеянга чересчур часто обсуждали в СМИ", – приводит Bild слова Штегера.

Напомним, что Обамейянг выступал за "Боруссию" с 2013 года. В текущем сезоне 28-летний габонец провел в составе дортмундцев 24 матча во всех турнирах, забил 21 гол и три раза ассистировал партнерам по команде.