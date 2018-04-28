Штефан Кисслинг: "Рубин" предлагал за меня 25 миллионов евро"

Нападающий "Байера" Штефан Кисслинг вспомнил, как его хотел приобрести "Рубин". По словам 34-летнего форварда, казанцы предлагали за него 25 миллионов евро.



- Спортивный директор "Байера" Руди Феллер говорил мне в любом случае не беспокоиться, так как клуб все равно меня не продаст, - приводит слова Кисслинга transfermarkt.de. - Он рассказал, что "Рубин" предлагал за меня 25 миллионов евро. Я не поверил этому и решил уточнить у своего агента. Он подтвердил данную информацию, сказав, что Руди уже отклонил предложение.



Кисслинг выступает за "Байер" с 2006-го года. С 162 голами он является вторым бомбардиром в истории команды после Ульфа Кирстена (233). В нынешнем чемпионате Германии форвард провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.