Нападающий "Байера" Штефан Кисслинг может завершить карьеру после этого сезона. По словам форварда, он находится не в лучшей форме, что заставляет его задуматься о прекращении выступлений.

- Я должен принять тот факт, что нахожусь не в оптимальной форме, - приводит пресс-служба бундеслиги слова Кисслинга. - Скорее всего, мы обсудим это с тренером. Подумаю над тем, могу ли я вообще продолжать играть.

В текущем сезоне Кисслинг провел в составе "фармацевтов" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2018 года.