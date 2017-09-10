Штефан Эффенберг: "Советую "Баварии" отказаться от иностранцев, а Левандовски продать в "Барселону" или "ПСЖ"

Бывший полузащитник "Баварии" Штефан Эффенберг посоветовал руководству мюнхенцев расстаться с нападающим Робертом Левандовски, который публично раскритиковал боссов клуба за неспособность соответствовать "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке. По мнению экс-хавбека, не стоит выкладывать 100-150 миллионов евро за суперзвезд.

- Левандовски нападает на философию клуба, - написал Эффенберг в своей колонке для T-Online. - Президент клуба Ули Хенесс неоднократно говорил, что не станет платить за новых игроков 100-150 миллионов евро. Я сам несколько недель назад говорил ему, что "Бавария" может отстать от "ПСЖ" и "Барселоны", если не станет платить такие деньги. Но Левандовски - игрок. Он должен несколько раз подумать, прежде чем делать такие заявления о своем клубе.

У нас итак есть звездные игроки. Платить 100-200 миллионов за суперзвезд? За такие деньги можно купить пять-шесть отличных немецких игроков, которые знают, как надо играть в команде. Благодаря этому они будут успешны на международном уровне.

Рекомендую "Баварии" отказаться от иностранцев на ближайшие годы, включая Левандовски. Пусть уходит в "ПСЖ" или "Барселону". Тогда он окажется в клубе, где делают то, что ему нравится.