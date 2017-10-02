Штефан Эффенберг: "Нужно задать вопросы Хенессу и Румменигге по поводу отставки Анчелотти"

Бывший полузащитник "Баварии" Штефан Эффенберг подверг критике руководство клуба из-за того, что то решило уволить наставника Карло Анчелотти. 58-летний итальянский тренер работал с мюнхенцами с 2016 года. Под его руководством "Бавария" выиграла чемпионат и дважды Суперкубок страны. Ранее президент немецкого клуба Ули Хенесс рассказал о том, что итальянский специалист настроил против себя пятерых футболистов команды.

- После слов Хенесса я подумал, что это неприемлемо, - цитирует tz Эффенберга. - Грустно, что футболисты имеют такую власть. Мне кажется, руководство порой склонно принимать легкие решения. Кто виноват? Ну, конечно же, тренер. При этом они сами сделали на него ставку. Нужно задать вопросы Хенессу и Румменигге, которые несут ответственность за это.