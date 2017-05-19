Штарке объявил о завершении карьеры

Вратарь "Баварии" Том Штарке завершит карьеру после матча 34-го тура чемпионата Германии с "Фрайбургом". В будущем 36-летний футболист будет работать в клубе на должности координатора тренеров голкиперов.

- Позади осталось замечательное время, - приводит официальный сайт клуба слова Штарке. - То, что мне под конец удалось принять участие в нескольких матчах, просто замечательно. Лучшего завершения карьеры я и не мог себе пожелать. Эти пять лет пронеслись как фильм.

Пребывание во всех клубах было хорошим. В течение последних пяти лет я был частью "Баварии" и чувствовал это. Что касается спортивной составляющей, то я думаю, что внес свой вклад. Мы выиграли все, что только можно было выиграть. Я горжусь этим.