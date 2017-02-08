10:31 | ФУТБОЛ — Германия

Шолль сравнил Лама с Беккенбауэром и Мюллером

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Бывший полузащитник "Баварии" Мехмет Шолль опечален решением защитника мюнхенцев Филиппа Лама завершить карьеру в конце сезона. Также он сравнил его с великими игроками клуба.

- Это очень печальная новость для меня как футбольного болельщика, - цитирует ARD Шолля. - Филипп был удивительным игроком 70 процентов своей карьеры и игроком мирового класса оставшиеся 30 процентов. Он прямо как Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер и Лотар Маттеус. Он является великим немецким футболистом всех времен. Тем не менее я могу понять его решение с человеческой точки зрения.

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Материалы REN-TV

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