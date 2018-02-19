21:12 | Футбол — Германия

Шмидт покинул пост главного тренера "Вольфсбурга"

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"Вольфсбург" на своем сайте сообщил о том, что главный тренер Мартин Шмидт решил покинуть занимаемый пост. Отмечается, что причина кроется в давлении, которое оказывалось на него в связи с последними результатами команды.

Имя нового главного тренера будет объявлено во вторник после тренировки. После 23 туров "Вольфсбург" занимает 14-е место в чемпионате Германии. В активе команды 24 очка.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Эх опозорил ты семью братьев Шмидт.

21:18

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