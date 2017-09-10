Капитан дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер выбыл на шесть недель из-за травмы лодыжки, сообщает пресс-служба клуба. 29-летний игрок получил повреждение в матче 3-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" (0:0). Шмельцер был заменен на 31-й минуте после грубого фола со стороны хавбека соперников Йорика Раве.

Защитнки Марк Бартра получил мышечную травму, его состояние будет оцениваться в ближайшие дни.

"Боруссия" 13 сентября в гостях сыграет против "Тоттенхэма" в групповом турнире Лиги чемпионов.