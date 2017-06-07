"Шальке" выставит Коноплянку на трансфер?

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает WAZ. Клуб из Гельзенкирхена в будущем сезоне не рассчитывает на хавбека.

Ранее руководство оштрафовало 27-летнего украинца за критику в адрес главного тренера Маркуса Вайнцирля. Полузащитник назвал специалиста трусом.

Хавбек перешел в состав "кобальтовых" из "Севильи" в 2016 году на правах аренды. В 2017-м клуб выкупил права на игрока за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в составе гельзенкирхенцев 17 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Пресс-служба "Шальке" – про Коноплянку: "Наш украинец немного заржавел"//

​"Шальке" оштрафует Коноплянку за критику тренера