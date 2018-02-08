"Шальке" вышел в полуфинал Кубка Германии

"Шальке" стал последним полуфиналистом Кубка Германии. В матче 1/4 финала "кобальтовые" одолели "Вольфсбург" – 1:0. Автором единственного гола стал Гвидо Бургшталлер.

Ранее в полуфинал турнира вышли "Айнтрахт", "Бавария" и "Байер".

Кубок Германии

1/4 финала

"Шальке" – "Вольфсбург" – 1:0 (1:0)

Гол: Бургшталлер, 10.

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Майер, Горецка, Шепф, Арит (Калиджури, 90+3), Бургшталлер, Пьяца (Тойхерт, 76).

"Вольфсбург": Кастелс, Юнг, Брума, Кнохе, Тиссеран (Виллиам, 61), Герхардт (Дидави, 71), Гилавоги (Осимен, 80), Юнус Малли, Арнольд, Мехмеди, Ориги.

Предупреждения: Мехмеди, 42. Очипка, 78. Налду, 84. Арнольд, 90. Бургшталлер, 90+2. Виллиам, 90+2.

Судья: Дингерт.

7 февраля. Гельзенкирхен. Стадион "Фелтинс Арена".