"Шальке" выкупил Коноплянку у "Севильи" за 15 миллионов евро

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка сообщил, что клуб выкупил его контракт у "Севильи" за 15 миллионов евро. Прошлый сезон украинец провел на правах аренды. За команду он отыграл 29 матчей, в которых забил 7 мячей.

- Я не скрывал этого. Это произошло, когда я подписывал аренду, - заявил Коноплянка в эфире украинского телеканала "Футбол 1". - В контракте был автоматический переход на выкуп. Просто у "Шальке" за пару дней до закрытия трансферного окна не было бюджета. Так они договорились. Это уже официально. Правда ли, что заплатили 15 миллионов евро? Да, это так. Но лучше бы купили за 5 и мной дорожили.