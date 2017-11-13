"Шальке" в январе хочет взять в аренду Бабу

"Шальке" заинтересован в том, чтобы в январе арендовать защитника "Челси" Абдул Рахмана Бабу, информирует Kicker. Немецкий клуб имеет в своем расположении всего одного футболиста на левом бровке обороны - Бастиана Очипку.

Отметим, что Баба уже выступал за "Шальке" в прошлом сезоне. Однако на Кубке африканских наций он получил травму, из-за которой он пропустил вторую часть сезона.

Напомним, футболист перешел в "Челси" летом 2015 года из "Аугсбурга". За это время он успел провел за лондонцев 23 матча во всех турнирах.