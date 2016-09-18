20:30 | ФУТБОЛ — Германия

"Шальке" в гостях уступил "Герте"

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"Шальке" в гостевом матче 3-го тура чемпионата Германии уступил "Герте" - 0:2. Отметим, что гельзенкирхенский клуб является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

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3-й тур

"Герта" - "Шальке" - 2:0 (0:0)

Голы: Вайзер, 64 (1:0). Штокер, 74 (2:0).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Вайзер, Штарк, Шельбред (Хегелер, 77), Лустенбергер, Дарида (Штокер, 55), Харагути, Ибишевич (Шибер, 88).

"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Рахман Баба, Шупо-Мотинг, Стамбули (Ди Санто, 81), Горецка (Майер, 60), Бенталеб, Хюнтелар, Эмболо (Коноплянка, 46).

Предупреждения: Ферманн, 63. Пекарик, 63.

Судья: Айтекин.

18 сентября. Берлин. Olympiastadion.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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