"Шальке" в гостях уступил "Герте"

"Шальке" в гостевом матче 3-го тура чемпионата Германии уступил "Герте" - 0:2. Отметим, что гельзенкирхенский клуб является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.
Чемпионат Германии
Бундеслига
3-й тур
"Герта" - "Шальке" - 2:0 (0:0)
Голы: Вайзер, 64 (1:0). Штокер, 74 (2:0).
"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Вайзер, Штарк, Шельбред (Хегелер, 77), Лустенбергер, Дарида (Штокер, 55), Харагути, Ибишевич (Шибер, 88).
"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Рахман Баба, Шупо-Мотинг, Стамбули (Ди Санто, 81), Горецка (Майер, 60), Бенталеб, Хюнтелар, Эмболо (Коноплянка, 46).
Предупреждения: Ферманн, 63. Пекарик, 63.
Судья: Айтекин.
18 сентября. Берлин. Olympiastadion.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/