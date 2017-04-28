"Шальке" в гостях разгромил "Байер"

"Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии в гостях разгромил "Байер" со счетом 4:1. Дубль оформил Гвидо Бургшталлер.

В турнирной таблице бундеслиге "Шальке" располагается на восьмой строчке, а "Байер" – на 12-й.

Чемпионат Германии

Бундеслига

31-й тур

"Байер" – "Шальке" – 1:4 (0:3)

Голы: Бургшталлер, 6 (0:1). Хеведес, 10 (0:2). Шепф, 18 (0:3). Бургшталлер, 50 (0:4). Кисслинг, 69 (1:4).

"Байер": Лено, Хильберт (Венделл, 46), Емер Топрак (Та, 19), Едвай, Хенрикс, Арангис, Кампль, Беллараби, Брандт (Мехмеди, 86), Кисслинг, Фолланд.

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Бадштубер, Коке, Колашинац (Аого, 74), Калиджури, Стамбули, Горецка, Бенталеб (Ритер, 84), Шепф, Бургшталлер.

Предупреждения: Хильберт, 25. Кампль, 49. Беллараби, 70.

Судья: Фриц.

28 апреля. Леверкузен. Стадион BayArena.