21:22 | ФУТБОЛ — Германия

"Шальке" упустил победу над "Хоффенхаймом"

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"Шальке" не смог обыграть "Хоффенхайм" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии. Хозяева отличились уже на 5-й минуте встречи усилиями Алессандро Шепфа, а во втором тайме счет сравнял Себастьян Руди. "Хоффенхайм" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, "Шальке" располагается на 12-й строчке.

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Бундеслига

22-й тур

"Шальке" – "Хоффенхайм" – 1:1 (1:0)

Голы: Шепф, 5 (1:0). Руди, 79 (1:1).

"Шальке-04": Ферманн, Хеведес, Бадштубер, Настасич, Колашинац (Аого, 82), Калиджури (Майер, 57), Стамбули, Горецка, Бенталеб, Шепф, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 84).

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич (Швеглер, 60), Зюле, Хюбнер, Руди, Терраццино (Крамарич, 70), Фогт, Цубер, Демирбай, Амири (Солои, 63), Вагнер.

Предупреждения: Зюле, 67. Хюбнер, 69.

Судья: Айтекин.

26 февраля. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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