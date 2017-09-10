"Шальке" с Коноплянкой трижды забил "Штутгарту"

В матче 3-го тура бундеслиги "Шальке" на своем поле обыграл "Штутгарт" – 3:1. По голу у хозяев забили Набиль Бенталеб, Налду и Гвидо Бургшталлер. Украинский полузащитник Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе "кобальтовых" и провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.
Этот успех позволил "Шальке" подняться на пятое место в таблице, обойдя "Баварию". "Штутгарт" остался на 14-й строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига
3-й тур
"Шальке" – "Штутгарт" – 3:1 (1:1)
Голы: Бенталеб, 4 - с пенальти (1:0). Аколо, 40 (1:1). Налду, 47 (2:1). Бургшталлер, 48 (3:1).
"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка, Стамбули, Майер (Калиджури, 46), Горецка, Бенталеб (Бургшталлер, 46), Арит (Маккенни, 76).
"Штутгарт": Цилер, Бек (Асано, 72), Аого, Каминьски, Баумгартль, Павар, Гентнер, Аколо (Донис, 59), Брекало, Мангаля (Аскасибар, 62), Теродде.
Предупреждения: Донис, 63. Маккенни, 82.
Судья: Вилленборг.
10 сентября. Гельзенкирхен. Стадион "Фелтинс Арена".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/