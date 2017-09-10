"Шальке" с Коноплянкой трижды забил "Штутгарту"

В матче 3-го тура бундеслиги "Шальке" на своем поле обыграл "Штутгарт" – 3:1. По голу у хозяев забили Набиль Бенталеб, Налду и Гвидо Бургшталлер. Украинский полузащитник Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе "кобальтовых" и провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.

Этот успех позволил "Шальке" подняться на пятое место в таблице, обойдя "Баварию". "Штутгарт" остался на 14-й строчке.

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3-й тур

"Шальке" – "Штутгарт" – 3:1 (1:1)

Голы: Бенталеб, 4 - с пенальти (1:0). Аколо, 40 (1:1). Налду, 47 (2:1). Бургшталлер, 48 (3:1).

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка, Стамбули, Майер (Калиджури, 46), Горецка, Бенталеб (Бургшталлер, 46), Арит (Маккенни, 76).

"Штутгарт": Цилер, Бек (Асано, 72), Аого, Каминьски, Баумгартль, Павар, Гентнер, Аколо (Донис, 59), Брекало, Мангаля (Аскасибар, 62), Теродде.

Предупреждения: Донис, 63. Маккенни, 82.

Судья: Вилленборг.

10 сентября. Гельзенкирхен. Стадион "Фелтинс Арена".