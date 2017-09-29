"Шальке" с Коноплянкой сыграл вничью с "Байером"

В матче 7-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле разделил очки с "Байером" – 1:1. На гол Леона Горецки гости ответили мячом Леона Бэйли. Украинский полузащитник Евгений Коноплянка вышел в старте "кобальтовых" и был заменен на 84-й минуте.
"Шальке" занимает седьмое место в турнирной таблице бундеслиги. "Байер" временно поднялся на восьмую строчку.
Чемпионат Германии
Бундеслига
7-й тур
"Шальке" – "Байер" – 1:1 (1:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/