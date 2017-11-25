"Шальке" с Коноплянкой отыгрался после 0:4 против "Боруссии" с Ярмоленко

"Боруссия" из Дортмунда сыграла вничью с "Шальке" в матче 13-го тура чемпионата Германии - 4:4. Дортмундцы забили четыре мяча в первом тайме в период с 12-й по 25-ю минуту. На 55-й минуте судьи благодаря видеоповтору отменили гол 35-летнего защитника гостей Налду. Тем не менее, гельзенкирхенцы смогли забить еще четыре мяча, причем последний уже на 94-й минуте провел тот же Налду.

Отметим, что в стартовых составах команд вышли игроки сборной Украины - Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка соответственно. Ярмоленко был заменен на 68-й минуте, а Коноплянка отыграл полный поединок, получил на 90-й минуте желтую карточку, а также ассистировал Налду в эпизоде с четвертым голом.

В конце поединка между игроками команд произошла потасовка.

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13-й тур

"Боруссия" Д - "Шальке" - 4:4 (4:0)

Голы: Обамеянг, 12 (1:0). Стамбули, 18 - в свои ворота (2:0). Гетце, 20 (3:0). Геррейро, 25 (4:0). Бургшталлер, 61 (4:1). Харит, 65 (4:2). Калиджури, 86 (4:3). Налду, 90+4 (4:4).

Голы: Обамеянг, 12 (1:0). Стамбули, 18 - в свои ворота (2:0). Гетце, 20 (3:0). Рафаэл Геррейру, 25 (4:0). Бургшталлер, 61 (4:1). Арит, 65 (4:2). Калиджури, 86 (4:3). Налду, 90+4 (4:4).

"Боруссия": Вайденфеллер, Папастатопулос, Емер Топрак, Шмельцер, Рафаэл Геррейру (Загаду, 83), Нури Шахин, Гетце (Кастро, 78), Вайгль, Пулишич, Ярмоленко (Бартра, 68), Обамеянг.

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Керер (Настасич, 46), Коноплянка, Калиджури, Стамбули, Майер, Маккенни (Горецка, 33), Ди Санто (Арит, 33), Бургшталлер.

Предупреждения: Маккенни, 3. Керер, 23. Калиджури, 45+2. Папастатопулос, 53. Обамеянг, 55. Кастро, 79. Коноплянка, 90.

Удаление: Обамеянг, 72.

Судья: Айтекин (Германия).

Дортмунд. Стадион "Signal-Iduna-Park".