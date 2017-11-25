19:28 | Футбол — Германия

"Шальке" с Коноплянкой отыгрался после 0:4 против "Боруссии" с Ярмоленко

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"Боруссия" из Дортмунда сыграла вничью с "Шальке" в матче 13-го тура чемпионата Германии - 4:4. Дортмундцы забили четыре мяча в первом тайме в период с 12-й по 25-ю минуту.  На 55-й минуте судьи благодаря видеоповтору отменили гол 35-летнего защитника гостей Налду. Тем не менее, гельзенкирхенцы смогли забить еще четыре мяча, причем последний уже на 94-й минуте провел тот же Налду.

Отметим, что в стартовых составах команд вышли игроки сборной Украины - Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка соответственно. Ярмоленко был заменен на 68-й минуте, а Коноплянка отыграл полный поединок, получил на 90-й минуте желтую карточку, а также ассистировал Налду в эпизоде с четвертым голом.

В конце поединка между игроками команд произошла потасовка.

Чемпионат Германии

Бундеслига 

13-й тур

"Боруссия" Д - "Шальке" - 4:4 (4:0)

Голы: Обамеянг, 12 (1:0). Стамбули, 18 - в свои ворота (2:0). Гетце, 20 (3:0). Геррейро, 25 (4:0). Бургшталлер, 61 (4:1). Харит, 65 (4:2). Калиджури, 86 (4:3). Налду, 90+4 (4:4).

Голы: Обамеянг, 12 (1:0). Стамбули, 18 - в свои ворота (2:0). Гетце, 20 (3:0). Рафаэл Геррейру, 25 (4:0). Бургшталлер, 61 (4:1). Арит, 65 (4:2). Калиджури, 86 (4:3). Налду, 90+4 (4:4). 

"Боруссия": Вайденфеллер, Папастатопулос, Емер Топрак, Шмельцер, Рафаэл Геррейру (Загаду, 83), Нури Шахин, Гетце (Кастро, 78), Вайгль, Пулишич, Ярмоленко (Бартра, 68), Обамеянг.

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Керер (Настасич, 46), Коноплянка, Калиджури, Стамбули, Майер, Маккенни (Горецка, 33), Ди Санто (Арит, 33), Бургшталлер.

Предупреждения: Маккенни, 3. Керер, 23. Калиджури, 45+2. Папастатопулос, 53. Обамеянг, 55. Кастро, 79. Коноплянка, 90. 

Удаление: Обамеянг, 72. 

Судья: Айтекин (Германия).

Дортмунд. Стадион "Signal-Iduna-Park".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (16)
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crazysun78

боруссия - немецкий спартак

20:01

Russellmoto

Почему у нас так не играют....

19:51

Новоуепинни

23:12 24 НОЯБРЯ/ГЕРМАНИЯ Евгений Коноплянка: "Шальке" зажжет в матче с "Боруссией" ради своего тренера"

19:49

Новоуепинни

Скучная игра, неинтересная. В РФПЛ круче

19:46

Haiaxi

Millwall82 интересно какие котировки на ничью были после 4-0._________________ 1000

19:44

trv71

Камбэк века! Тем более в Дортмунде!

19:44

Новоуепинни

Дортмунд совсем шлак. Всех выгнать и распродать

19:39

Millwall82

интересно какие котировки на ничью были после 4-0.

19:36

Denissimo

успели исправить пока писал коммент))

19:34

alur66

Шикарный матч. Респект бундеслиге. Наши бы убогие после 0-4 даже шевелиться не стали.

19:34

Denissimo

Украину специально с маленькой буквы написали?)

19:33

Millwall82

Фантастика, а не матч, давно такого не видел...Хотя вру, Ливер-Дортмунд в 2015.

19:32

zenitoman

Газпром уволил Боша! А Обамеянг - тупая обезьяна, подвёл своих

19:31

Fritz1983

Босж на выход

19:30

Fritz1983

дерби Рура УДАЛОСЬ!!!!!

19:30

Medved.

Откровенный слив тренера и хамcтво со стороны габонца, которого продавать собрались наконец. Тренер или увольняться должен или выгонять игроков из команды.

19:30