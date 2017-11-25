"Шальке" с Коноплянкой отыгрался после 0:4 против "Боруссии" с Ярмоленко

"Боруссия" из Дортмунда сыграла вничью с "Шальке" в матче 13-го тура чемпионата Германии - 4:4. Дортмундцы забили четыре мяча в первом тайме в период с 12-й по 25-ю минуту. На 55-й минуте судьи благодаря видеоповтору отменили гол 35-летнего защитника гостей Налду. Тем не менее, гельзенкирхенцы смогли забить еще четыре мяча, причем последний уже на 94-й минуте провел тот же Налду.
Отметим, что в стартовых составах команд вышли игроки сборной Украины - Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка соответственно. Ярмоленко был заменен на 68-й минуте, а Коноплянка отыграл полный поединок, получил на 90-й минуте желтую карточку, а также ассистировал Налду в эпизоде с четвертым голом.
В конце поединка между игроками команд произошла потасовка.
Чемпионат Германии
Бундеслига
13-й тур
"Боруссия" Д - "Шальке" - 4:4 (4:0)
Голы: Обамеянг, 12 (1:0). Стамбули, 18 - в свои ворота (2:0). Гетце, 20 (3:0). Геррейро, 25 (4:0). Бургшталлер, 61 (4:1). Харит, 65 (4:2). Калиджури, 86 (4:3). Налду, 90+4 (4:4).
Голы: Обамеянг, 12 (1:0). Стамбули, 18 - в свои ворота (2:0). Гетце, 20 (3:0). Рафаэл Геррейру, 25 (4:0). Бургшталлер, 61 (4:1). Арит, 65 (4:2). Калиджури, 86 (4:3). Налду, 90+4 (4:4).
"Боруссия": Вайденфеллер, Папастатопулос, Емер Топрак, Шмельцер, Рафаэл Геррейру (Загаду, 83), Нури Шахин, Гетце (Кастро, 78), Вайгль, Пулишич, Ярмоленко (Бартра, 68), Обамеянг.
"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Керер (Настасич, 46), Коноплянка, Калиджури, Стамбули, Майер, Маккенни (Горецка, 33), Ди Санто (Арит, 33), Бургшталлер.
Предупреждения: Маккенни, 3. Керер, 23. Калиджури, 45+2. Папастатопулос, 53. Обамеянг, 55. Кастро, 79. Коноплянка, 90.
Удаление: Обамеянг, 72.
Судья: Айтекин (Германия).
Дортмунд. Стадион "Signal-Iduna-Park".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/
crazysun78
боруссия - немецкий спартак
20:01
Russellmoto
Почему у нас так не играют....
19:51
Новоуепинни
23:12 24 НОЯБРЯ/ГЕРМАНИЯ Евгений Коноплянка: "Шальке" зажжет в матче с "Боруссией" ради своего тренера"
19:49
Новоуепинни
Скучная игра, неинтересная. В РФПЛ круче
19:46
Haiaxi
Millwall82 интересно какие котировки на ничью были после 4-0._________________ 1000
19:44
trv71
Камбэк века! Тем более в Дортмунде!
19:44
Новоуепинни
Дортмунд совсем шлак. Всех выгнать и распродать
19:39
Millwall82
интересно какие котировки на ничью были после 4-0.
19:36
Denissimo
успели исправить пока писал коммент))
19:34
alur66
Шикарный матч. Респект бундеслиге. Наши бы убогие после 0-4 даже шевелиться не стали.
19:34
Denissimo
Украину специально с маленькой буквы написали?)
19:33
Millwall82
Фантастика, а не матч, давно такого не видел...Хотя вру, Ливер-Дортмунд в 2015.
19:32
zenitoman
Газпром уволил Боша! А Обамеянг - тупая обезьяна, подвёл своих
19:31
Fritz1983
Босж на выход
19:30
Fritz1983
дерби Рура УДАЛОСЬ!!!!!
19:30
Medved.
Откровенный слив тренера и хамcтво со стороны габонца, которого продавать собрались наконец. Тренер или увольняться должен или выгонять игроков из команды.
19:30