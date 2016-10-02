"Шальке" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию", набрав первые очки в бундеслиге

"Шальке" в домашнем матче 6-го тура чемпионата Германии разгромил менхенгладбахскую "Боруссию" - 4:0. Дублем отметился нападающий Брель Эмболо. Отметим, что для гельзенкирхенцев эти очки стали первыми в нынешнем розыгрыше бундеслиги. Напомним также, что "Шальке" является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Германии

Бундеслига

6-й тур

"Шальке" - "Боруссия" М - 4:0 (0:0)

Голы: Шупо-Мотинг, 52 - с пенальти (1:0). Эмболо, 56 (2:0). Горецка, 58 (3:0). Эмболо, 83 (4:0).

"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Шупо-Мотинг (Рахман Баба, 86), Гайс, Горецка (Ди Санто, 82), Бенталеб, Шепф, Эмболо (Майер, 90).

"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вестергорд (Штиндль, 46), Кристенсен, Эльведи, Траоре, Джонсон (Херрманн, 82), Крамер, Дахуд (Корб, 67), Азар, Хан.

Судья: Штегеманн

2 октября. Гельзенкирхен. Veltins-Arena.