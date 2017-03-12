"Шальке" разгромил "Аугсбург"

"Шальке" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии разгромил "Аугсбург" - 3:0. Дублем в составе победителей отметился нападающий Гвидо Бургшталлер.
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Бундеслига
24-й тур
"Шальке" - "Аугсбург" - 3:0 (3:0)
Голы: Бургшталлер, 4 (1:0). Бургшталлер, 29 (2:0). Калиджури, 34 (3:0).
Нереализованный пенальти: Ферхаг (Аугсбург), 32 (вратарь)
"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Колашинац (Аого, 77), Керер, Шупо-Мотинг, Калиджури (Шепф, 64), Майер, Гайс, Бенталеб, Бургшталлер (Коноплянка, 84).
"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Халил Алтынтоп (Макс, 77), Качар, Ку Джа Чхоль, Шмид (Тайгль, 46), Ляйтнер, Кор, Бобадилья (Чи Дон Вон, 40).
Предупреждения: Хеведес, 31. Бенталеб, 57. Аого, 78.
Судья: Кампка.
12 марта. Гельзенкирхен. Veltins-Arena.