19:40 | ФУТБОЛ — Германия

"Шальке" разгромил "Аугсбург"

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"Шальке" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии разгромил "Аугсбург" - 3:0. Дублем в составе победителей отметился нападающий Гвидо Бургшталлер.

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24-й тур

"Шальке" - "Аугсбург" - 3:0 (3:0)

Голы: Бургшталлер, 4 (1:0). Бургшталлер, 29 (2:0). Калиджури, 34 (3:0).

Нереализованный пенальти: Ферхаг (Аугсбург), 32 (вратарь)

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Колашинац (Аого, 77), Керер, Шупо-Мотинг, Калиджури (Шепф, 64), Майер, Гайс, Бенталеб, Бургшталлер (Коноплянка, 84).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Халил Алтынтоп (Макс, 77), Качар, Ку Джа Чхоль, Шмид (Тайгль, 46), Ляйтнер, Кор, Бобадилья (Чи Дон Вон, 40).

Предупреждения: Хеведес, 31. Бенталеб, 57. Аого, 78.

Судья: Кампка.

12 марта. Гельзенкирхен. Veltins-Arena.

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