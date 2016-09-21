"Шальке" проиграл "Кельну", "Байер" не забил "Аугсбургу"

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле уступил "Кельну" – 1:3. Это поражение стало для хозяев четвертым подряд в нынешнем сезоне. А гол, забитый Класом-Яном Хюнтеларом, – первым в текущем розыгрыше бундеслиги. "Кельн" одержал уже третью победу и вышел на второе место в турнирной таблице. "Шальке", являющийся соперником "Краснодара" в Лиге Европы, занимает предпоследнюю строчку.

В другом поединке "Байер" и "Аугсбург" голов не забили – 0:0. Причем полузащитник хозяев Чарльз Арангис во втором тайме не реализовал пенальти. "Аспириновые" расположились на 12-й позиции в таблице, "Аугсбург" идет сразу за ними. Напомним, что "Байер" – против ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии

Бундеслига

4-й тур

"Шальке" – "Кельн" – 1:3 (1:1)

Голы: Хюнтелар, 36 (1:0). Осако, 38 (1:1). Модест, 77 (1:2). Цоллер, 84 (1:3).

"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Ритер, Рахман Баба, Шупо-Мотинг (Эмболо, 79), Майер, Гайс (Стамбули, 73), Бенталеб, Шепф (Коноплянка, 67), Хюнтелар.

"Кельн": Хорн, Маврай, Серенсен, Хайнц, Хектор, Леманн, Риссе, Хегер (Цоллер, 73), Йоич (Рауш, 61), Модест, Осако (Озджан, 82).

Предупреждения: Йоич, 33. Гайс, 68. Бенталеб, 87.

Судья: Хартманн.

21 сентября. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).

"Байер" – "Аугсбург" – 0:0

Нереализованный пенальти: Арангис, 72 (мимо).

"Байер": Лено, Драгович, Та, Венделл, Хенрикс, Бендер (Похьянпало, 76), Арангис, Кампль, Хакан Чалханоглу (Брандт, 66), Эрнандес (Кисслинг, 66), Фолланд.

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Гауэлеув, Качар (Янкер, 85), Байер, Моравек (Халил Алтынтоп, 83), Ку Джа Чхоль (Макс, 46), Чи Дон Вон, Финнбогасон.

Предупреждения: Ферхаг, 46. Гауэлеув, 71.

Судья: Дрес.

21 сентября. Леверкузен. Стадион BayArena.