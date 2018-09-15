"Шальке" проиграл "Боруссии Менхенгладбах"

"Шальке" уступил "Боруссии Менхенгладбах" в матче 3-го тура чемпионата Германии (1:2). "Горняки" потерпели третье поражение подряд и остались на 15-м месте в бундеслиге.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

3-й тур

"Боруссия М" - "Шальке-04" - 2:1 (1:0)

Голы: Гинтер, 3 (1:0). Херрманн, 76 (2:0). Эмболо, 90+3 (2:1).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Янчке, Гинтер, Эльведи, Джонсон (Херрманн, 67), Штробль, Хофманн, Закария (Крамер, 72), Азар, Плеа (Нойхаус, 86).

"Шальке-04": Ферманн, Налду, Настасич, Сане, Мендиль (Шепф, 25), Руди, Калиджури, Бенталеб, Ди Санто (Эмболо, 67), Ут, Бургшталлер (Тойхерт, 67).

Предупреждения: Мендиль, 22. Шепф, 37. Настасич, 75. Эмболо, 90+4.

Судья: Грефе (Германия).

15 сентября. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".

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