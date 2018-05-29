"Шальке" приобрел у "Униона" полузащитника Скржибски

"Шальке" объявил о переходе полузащитника Стивена Скржибски. Ранее он выступал за "Унион" (Берлин) во второй бундеслиге.

Контракт футболиста будет действовать до 30 июня 2021 года. Он стал четвертым новичком "Шальке" в межсезонье вслед за Марком Утом ("Хоффенхайм"), Салифом Сане ("Ганновер") и Суатом Сердаром ("Майнц").

В прошедшем сезоне 25-летний немец провел 29 матчей в бундеслиге, забил 14 мячей и отдал пять голевых передач.