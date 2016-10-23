"Шальке" после победы над "Краснодаром" разгромил "Майнц"

"Шальке" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии разгромил "Майнц". Дублем отметился полузащитник Набиль Бенталеб. Напомним, что "Шальке" - соперник "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Германии

Бундеслига

8-й тур

"Шальке" - "Майнц" - 3:0 (1:0)

Голы: Бенталеб, 23 (1:0). Майер, 48 (2:0). Бенталеб, 61 (3:0).

"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац (Рахман Баба, 79), Майер, Гайс (Стамбули, 75), Горецка, Бенталеб, Шепф, Ди Санто (Хюнтелар, 81).

"Майнц": Лессль, Балогун, Донати, Белль, Бюссманн, Юнус Малли, Хайро (Де Бласис, 59), Озтунали (Онисиво, 59), Гбамен (Фрай, 74), Сердар, Кордоба.

Предупреждения: Балогун, 21. Кордоба, 41. Хеведес, 72. Колашинац, 77. Белль, 82.

Судья: Зиберт.

23 октября. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena.