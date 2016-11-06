"Шальке" после "Краснодара" обыграл "Вердер"

"Шальке" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии победил "Вердер" - 3:1. Дублем в составе победителей отметился полузащитник Алессандро Шепф.

Напомним, что "Шальке" выступает в одной группе Лиги Европы с "Краснодаром".

Чемпионат Германии

Бундеслига

10-й тур

"Шальке" - "Вердер" - 3:1 (2:1)

Голы: Шепф, 35 (1:0). Бенталеб, 38 (2:0). Гнабри, 42 - с пенальти (2:1). Шепф, 63 (3:1).

"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Шупо-Мотинг (Коноплянка, 90+1), Майер (Рахман Баба, 88), Гайс, Горецка, Бенталеб (Стамбули, 80), Шепф.

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Гарсия, Гебреселассие, Велькович, Фриц (Хайрович, 64), Юнузович, Бартельс (Писарро, 70), Петсос, Гнабри, Гриллич.

Предупреждения: Велькович, 37. Петсос, 43. Бенталеб, 54. Гарсия, 68. Стамбули, 84.

Судья: Перль.

6 ноября. Гельзенкирхен. Veltins-Arena.