"Шальке" победил "Швайнфурт" в матче первого раунда Кубка Германии, "Магдебург" уступил "Дармштадту"

"Шальке" победил "Швайнфурт" в матче первого раунда Кубка Германии со счетом 2:0. Голом в составе "горняков" отметился хавбек Набиль Бенталеб, второй мяч забил в свои ворота форвард "Швайнфурта" Адам Ябири.

В другом противостоянии "Магдебург" проиграл "Дармштадту" со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Тобиас Кемпе.

ГЕРМАНИЯ. Кубок - 2018/2019

1/32 финала

"Швайнфурт" - "Шальке-04" - 0:2 (0:1)

Голы: Бенталеб, 24 - с пенальти (0:1). Ябири, 75 - в свои ворота (0:2).

Судья: Арник (Германия).

17 августа. Швайнфурт. Стадион "Willy-Sachs-Stadion".

"Магдебург" - "Дармштадт" - 0:1 (0:1)

Гол: Кемпе, 3 - с пенальти (0:1).

Судья: Шредер (Германия).

17 августа. Магдебург. Стадион "MDCC-Arena".