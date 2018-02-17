"Шальке" переиграл "Хоффенхайм"

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Шальке" дома обыграл "Хоффенхайм" со счетом 2:1. В составе "горняков" отличились защитник Тило Керер и нападающий Брель Эмболо.

У гостей забил форвард Андрей Крамарич.

"Шальке" занимает пятое место турнирной таблицы бундеслиги, "Хоффенхайм" - девятое.

Чемпионат Германии

Бундеслига

23-й тур

"Шальке" - "Хоффенхайм" - 2:1 (2:0)

Голы: Керер, 11 (1:0). Эмболо, 28 (2:0). Крамарич, 78 (2:1).

"Шальке": Ферманн, Налду, Настасич, Керер, Калиджури, Стамбули, Горецка, Шепф (Очипка, 90+6), Ди Санто (Пьяца, 75), Бургшталлер, Эмболо (Арит, 83).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич (Жуль, 58), Шульц (Цубер, 52), Хюбнер, Фогт, Амири (Рупп, 67), Гриллич, Крамарич, Солои, Ут.

Предупреждения: Шульц, 13. Бичакчич, 42. Фогт, 55. Горецка, 69. Гриллич, 77. Бургшталлер, 90+3. Кадержабек, 90+4. Хюбнер, 90+6.

Судья: Бранд.

17 февраля. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).

Турнирная таблица чемпионата Германии