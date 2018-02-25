"Шальке" переиграл "Байер" и поднялся на третье место в бундеслиге

В матче 24-го тура чемпионата Германии "Шальке" на выезде обыграл "Байер" со счетом 2:0.

В составе гостей отличились нападающий Гвидо Бургшталлер и полузащитник Набиль Бенталеб.

Эта победа позволила "горнякам" подняться на третье место турнирной таблицы бундеслиги.

Чемпионат Германии

Бунедслига

24-й тур

"Байер" - "Шальке" - 0:2 (0:1)

Голы: Бургшталлер, 11 (0:1). Бенталеб, 89 - с пенальти (0:2).

"Байер": Лено, Бендер, Едвай (Беллараби, 71), Венделл, Рецос, Арангис, Кор, Брандт (Кисслинг, 71), Хаферц, Фолланд (Аларио, 62), Бэйли.

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Калиджури, Майер (Стамбули, 49), Горецка (Бенталеб, 66), Ди Санто, Бургшталлер (Арит, 49), Эмболо.

Предупреждения: Кор, 32. Бургшталлер, 42. Майер, 45. Эмболо, 56. Арит, 71. Рецос, 87. Аларио, 90+2.

Удаление: Кор (Байер), 38.

Судья: Зиберт.

25 февраля. Леверкузен. Стадион BayArena.

Турнирная таблица чемпионата Германии