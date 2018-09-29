"Шальке" перед матчем с "Локомотивом" обыграл "Майнц" в чемпионате Германии

"Шальке" обыграл "Майнц" (1:0) в матче шестого тура чемпионата Германии. Единственный мяч на 11-й минуте забил Алессандро Шепф. 3 октября клуб из Гельзенкирхена на выезде сыграет с "Локомотивом" в Лиге чемпионов.

В параллельном матче "РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Хоффенхайм" (2:1). Дубль у победителей сделал Юссуф Поульсен.

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Бундеслига

6-й тур

"Шальке-04" - "Майнц" - 1:0 (1:0)

Гол: Шепф, 11.

"Шальке": Ферманн, Настасич, Сане, Мендиль, Коноплянка, Калиджури, Бенталеб, Шепф (Маккенни, 62), Сердар (Маскарель, 84), Харит (Ут, 70), Бургшталлер.

"Майнц": Мюллер, Белль, Бюссманн, Мвене, Ниакате, Куайсон, Озтунали (Уджа, 61), Гбамен, Баку (Боэтиус, 83), Кунде (Максим, 78), Матета.

Предупреждения: Шепф, 55. Белль, 58. Бургшталлер, 88. Боэтиус, 90+5.

Судья: Кортус (Германия).

29 сентября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

"Хоффенхайм" - "РБ Лейпциг" - 1:2 (0:0)

Голы: Поульсен, 53 (0:1). Поульсен, 73 (0:2). Крамарич, 90+3 - с пенальти (1:2).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Шульц, Акпогума, Хогма, Пош, Биттенкурт (Демирбай, 57), Гриллич (Грифо, 62), Крамарич, Бельфодиль, Солои (Жоэлинтон, 69).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Конате, Сараччи, Ильзанкер, Кампль, Забитцер, Ляймер (Мукьеле, 68), Демме, Поульсен (Кунья, 81), Вернер (Огюстен, 68).

Предупреждения: Солои, 14. Забитцер, 22. Ильзанкер, 34. Конате, 62.

Судья: Айтекин (Германия).

29 сентября. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".

"Нюрнберг" - "Фортуна" - 3:0 (1:0)

Голы: Беренс, 28 - с пенальти (1:0). Исхак, 64 (2:0). Паласиос Мартинес, 78 (3:0).

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс, Петрак (Эррас, 90), Левен, Исхак (Кнелль, 87), Мисидьян, Перейра (Паласиос Мартинес, 46).

"Фортуна": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Циммер, Боджек, Моралес, Усами (Ловрен, 58), Циммерманн, Дукш, Лукебакио (Хеннингс, 68).

Предупреждения: Моралес, 32. Циммер, 68.

Судья: Осмерс (Германия).

29 сентября. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".

"Штутгарт" - "Вердер" - 2:1 (1:0)

Голы: Донис, 19 (1:0). Цилер, 68 - в свои ворота (1:1). Кастро, 75 (2:1).

"Штутгарт": Цилер, Бек, Аого (Кастро, 52), Баумгартль, Павар, Соса, Гентнер (Гонсалес, 74), Дидави, Аскасибар, Гомес, Донис (Томми, 61).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон (Харник, 68), Нури Шахин, Баргфреде (Писарро, 67), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Кайнц, 80).

Предупреждения: Велькович, 10. Баргфреде, 26. Гомес, 34. Донис, 47. Осако, 66. Томми, 78.

Удаление: Велькович, 36.

Судья: Вельц (Германия).

29 сентября. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

"Вольфсбург" - "Боруссия М" - 2:2 (1:1)

Голы: Плеа, 7 (0:1). Штеффен, 12 (1:1). Азар, 48 (1:2). Вегхорст, 59 (2:2).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Камачо, Юнус Малли, Арнольд (Реджбецай, 72), Штеффен (Герхардт, 90), Брекало, Вегхорст (Гинчек, 82).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Ланг (Янчке, 73), Эльведи, Крамер, Закария, Нойхаус (Кюизанс, 74), Херрманн, Азар, Плеа (Траоре, 82).

Предупреждения: Эльведи, 5. Крамер, 18. Брукс, 37. Штеффен, 55.

Судья: Цвайер (Германия).

29 сентября. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

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Турнирная таблица чемпионата.