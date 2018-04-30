"Шальке" отстранил Майера от тренировок с первой командой

Полузащитник "Шальке" Макс Майер не будет тренироваться с первой командой и играть в официальных матчах, сообщает официальный сайт клуба. Ранее стало известно, что 22-летний немец отказался продлевать контракт и покинет клуб после этого сезона.

– Долгое время мне казалось, что Макс чувствует себя здесь как дома, – заявил главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско. – Я разочарован его нападками и не могу их понять.

Майер выступает за гильзенкирхенцев с 2013 года. В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей и забил 1 гол.