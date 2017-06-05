"Шальке" оштрафует Коноплянку за критику тренера

Руководство "Шальке" приняло решение оштрафовать украинского полузащитника Евгения Коноплянку за критику главного тренера команды Маркуса Вайнцирля, сообщает Bild. Напомним, что 27-летний футболист назвал специалиста "трусом" и пожелал ему поскорее уйти из команды.

Спортивный директор клуба Кристиан Гейдель отметил, что Коноплянка получит серьезный штраф и будет наказан. На данный момент сумма штрафа не известна, клуб проведет беседу с игроком.

В минувшем сезоне Коноплянка играл за "Шальке" на правах аренды из "Севильи", а недавно немецкий клуб выкупил его за 15 миллионов евро. В бундеслиге он провел 17 матчей и забил один мяч.

Коноплянка назвал тренера "Шальке" трусом