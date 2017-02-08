"Шальке" обыграл "Зандхаузен" и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

"Шальке" уверенно обыграл "Зандхаузен" (4:1) в матче 1/8 финала Кубка Германии. В составе победителей по голу забили Алессандро Шепф, Даниэль Калиджури, Налду и Евгений Коноплянка. В составе команды из второй бундеслиги единственный мяч во втором тайме забил Андрю Фотен.

В другой встрече новичок третьей бундеслиги "Шпортфройнде" победил "Мюнхен 1860" (2:0), выступающий во втором по силе дивизионе Германии.

Кубок Германии

1/8 финала

"Зандхаузен" – "Шальке-04" – 1:4 (0:3)

Голы: Шепф, 38 (0:1). Калиджури, 43 (0:2). Налду, 45+1 (0:3). Фотен, 64 (1:3). Коноплянка, 71 (1:4).

"Шальке-04": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Калиджури (Коноплянка, 63), Стамбули, Горецка (Хюнтелар, 86), Бенталеб, Шепф, Бургшталлер (Майер, 75).

Предупреждения: Стамбули, 35. Коноплянка, 78.

Судья: Бранд.

8 февраля. Зандхаузен. Стадион Hardtwaldstadion.

"Шпортфройнде Л" - "Мюнхен 1860" - 2:0 (1:0)

Голы: Линднер, 28 (1:0). Фрайбергер, 58 (2:0).

Удаление: Рибамар (Мюнхен 1860), 90+3.

Судья: Дингерт.

8 февраля. Лотте. Стадион FRIMO Stadion.