"Шальке" обыграл "Вольфсбург", "Майнц" оказался сильнее "Фрайбурга"

Игра 11-го тура чемпионата Германии между "Вольфсбургом" и "Шальке" завершилась победой гостей – 1:0. Победу команде Маркуса Вайнцирля принес гол полузащитника Леона Горецки.
В параллельной встрече "Майнц" в родных стенах переиграл "Фрайбург" – 4:2.
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Бундеслига
11-й тур
"Вольфсбург" – "Шальке-04" – 0:1 (0:0)
Гол: Горецка, 82.
"Вольфсбург": Бенальо, Треш, Брума, Родригес, Блащиковски (Виейринья, 55), Луиз Густаву, Калиджури (Дидави, 65), Арнольд, Зегуйн (Гилавоги, 81), Герхардт, Гомес.
"Шальке-04": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Шупо-Мотинг (Керер, 90+3), Майер (Рахман Баба, 90+2), Гайс, Горецка, Бенталеб (Стамбули, 86), Шепф.
Предупреждения: Брума, 39. Зегуйн, 69. Хеведес, 77. Колашинац, 85.
Судья: Цвайер.
19 ноября. Вольфсбург. Стадион Volkswagen Arena.
"Майнц" – "Фрайбург" – 4:2 (2:0)
Голы: Бунгерт, 15 (1:0). Юнус Малли, 20 – с пенальти (2:0). Грифо, 67 (2:1). Белль, 82 (3:1). Петерсен, 85 (3:2). Онисиво, 90+5 (4:2).
"Майнц": Лессль, Бунгерт, Брозински, Донати, Белль, Фрай, Юнус Малли (Хайро, 90+4), Гбамен, Кордоба (Балогун, 90+1), Де Бласис (Рамалью, 76), Онисиво.
"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Ференбах (Меллер Дели, 80), Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Франц, Хефлер, Абраши, Грифо, Филипп (Петерсен, 15), Нидерлехнер (Хаберер, 83).
Предупреждения: Нидерлехнер, 1. Чаглар Сеюнджю, 19. Белль, 37. Фрай, 57. Онисиво, 66. Брозински, 88. Грифо, 88.
Судья: Иттрих.
19 ноября. Майнц. Стадион Opel Arena.