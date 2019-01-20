"Шальке" обыграл "Вольфсбург" благодаря дублю Калиджури

"Шальке" победил "Вольфсбург" в матче 18-го тура чемпионата Германии (2:1). Дублем отметился полузащитник Даниэль Калиджури.
"Шальке" набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Вольфсбург" с 28 баллами занимает 6-ю строчку.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
18-й тур
"Шальке-04" - "Вольфсбург" - 2:1 (1:1)
Голы: Калиджури, 8 - с пенальти (1:0). Реджбецай, 20 (1:1). Калиджури, 78 (2:1).
"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Руди, Калиджури, Очипка, Стамбули, Шепф, Маккенни (Сердар, 90+1), Ут (Райт, 90), Скрцибски (Кутуджу, 90+3).
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт (Юнус Малли, 87), Виллиам, Арнольд, Штеффен (Клаус, 84), Реджбецай (Брекало, 72), Мехмеди, Вегхорст.
Предупреждение: Маккенни, 66.
Судья: Грефе.
20 января. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".