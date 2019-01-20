"Шальке" обыграл "Вольфсбург" благодаря дублю Калиджури

"Шальке" победил "Вольфсбург" в матче 18-го тура чемпионата Германии (2:1). Дублем отметился полузащитник Даниэль Калиджури.

"Шальке" набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Вольфсбург" с 28 баллами занимает 6-ю строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

18-й тур

"Шальке-04" - "Вольфсбург" - 2:1 (1:1)

Голы: Калиджури, 8 - с пенальти (1:0). Реджбецай, 20 (1:1). Калиджури, 78 (2:1).

"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Руди, Калиджури, Очипка, Стамбули, Шепф, Маккенни (Сердар, 90+1), Ут (Райт, 90), Скрцибски (Кутуджу, 90+3).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт (Юнус Малли, 87), Виллиам, Арнольд, Штеффен (Клаус, 84), Реджбецай (Брекало, 72), Мехмеди, Вегхорст.

Предупреждение: Маккенни, 66.

Судья: Грефе.

20 января. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

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