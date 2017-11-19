"Шальке" обыграл "Гамбург" и вышел на 2-е место

"Шальке" на своем поле выиграл у "Гамбурга" в матче 12-го тура чемпионата Германии. Украинский вингер хозяев Евгений Коноплянка отметился голевой передачей.

Победа позволила гельезнкирхенцам подняться на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига

12-й тур

"Шальке-04" - "Гамбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Ди Санто, 17 - с пенальти (1:0). Бургшталлер, 78 (2:0).

"Шальке-04": Ферманн, Налду, Очипка, Керер, Коноплянка (Шепф, 87), Калиджури, Стамбули, Майер (Настасич, 90+2), Маккенни, Ди Санто (Эмболо, 46), Бургшталлер.

"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи (Вуд, 69), Дуглас Сантос, Хант, Костич (Хан, 83), Юнг, Ито (Вальдшмидт, 35), Арп.

Предупреждения: Ито, 28. Налду, 53. Эмболо, 55. Пападопулос, 73. Юнг, 73. Майер, 73.

Судья: Хартманн.

19 ноября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".