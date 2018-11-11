"Шальке" крупно проиграл "Айнтрахту"

"Айнтрахт" разгромил "Шальке" в матче 11-го тура чемпионата Германии - 3:0. В составе победителей Лука Йович оформил дубль, еще один гол на счету у Себастьена Алле.

Франкфуртский клуб поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги, набрав 20 очков. Клуб из Гельзенкирхена с 10-ю очками на 14-м месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

11-й тур

"Айнтрахт Ф" - "Шальке-04" - 3:0 (0:0)

Голы: Йович, 61 (1:0). Йович, 73 (2:0). Алле, 80 (3:0).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам, Да Коста, Н`Дика, де Гузман, Фернандеш (Штендера, 87), Хасебе, Костич (Тавата, 90), Алле, Ребич, Йович (Гачинович, 82).

"Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Калиджури, Стамбули, Бенталеб, Шепф, Сердар (Маккенни, 65), Ут (Коноплянка, 54), Бургшталлер, Эмболо (Харит, 83).

Предупреждения: Бенталеб, 31. Сане, 76.

Судья: Кортус (Германия).

11 ноября. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

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