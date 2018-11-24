"Шальке" крупно обыграл "Нюрнберг"

"Шальке" разгромил "Нюрнберг" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 5:2. В составе победителей Штефен Скрцибски оформил дубль, еще по голу забили Гвидо Бургшталлер, Амин Харит и Бастиан Очипка. В составе гостей отличились Федерико Мартинес и Адам Зреляк.

"Шальке" занимает 14-е место в турнирной таблице набрав 13 очков, "Нюрнберг" - с 10 очками на 15-м.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

12-й тур

"Шальке-04" - "Нюрнберг" - 5:2 (2:1)

Голы: Скрцибски, 26 (1:0). Харит, 32 (2:0). Паласиос Мартинес, 38 (2:1). Бургшталлер, 70 (3:1). Зреляк, 78 (3:2). Скрцибски, 84 (4:2). Очипка, 90+3 (5:2).

"Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Руди (Маскарель, 80), Калиджури, Очипка, Стамбули, Бенталеб, Харит (Шепф, 86), Бургшталлер, Скрцибски (Райт, 88).

"Нюрнберг": Матения (Бредлов, 43), Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Кубо (Мисидьян, 79), Петрак, Райн, Исхак (Зреляк, 71), Паласиос Мартинес.

Предупреждения: Бауэр, 1. Стамбули, 39.

Удаление: Бауэр, 67.

Судья: Винкманн (Германия).

24 ноября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

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