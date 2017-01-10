19:32 | ФУТБОЛ — Германия

"Шальке" арендовал Бадштубера у "Баварии" до конца сезона

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Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер продолжит текущий сезон в "Шальке" на правах аренды, сообщает сайт команды из Гельзенкирхена. 27-летний футболист является воспитанником мюнхенского клуба и из-за травм провел всего 30 матчей в бундеслиге за последние четыре сезона. Всего за клуб на его счету 177 матчей, в которых он забил два мяча и отдал 11 голевых передач. Ранее сообщалось, что интерес к немцу проявлял "Манчестер Сити".

– Я благодарен "Баварии" за то, что они выполнили мою просьбу, – цитирует BBC Бадштубера. – Я хотел получить необходимую мне практику в "Шальке" и я с нетерпением жду момента, когда окажусь в Гельзенкирхене.

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Материалы REN-TV

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