"Севилья" интересуется Кагавой

Полузащитник "Боруссии" Синдзи Кагава попал в сферу интересов "Севильи", информирует Sport1.

По данным издания, испанский клуб уже вступил в переговоры с 29-летним футболистом. Отмечается, что сам японец не прочь сменить команду, так как получает недостаточное количество игровой практики.

Нынешнее соглашение Кагавы с дортмундским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt.com составляет 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне японец провел 27 матчей за "Боруссию", в которых забил 6 мячей и отдал 7 передач.