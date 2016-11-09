Сердар Таски: "Я хотел остаться в "Баварии"

Защитник "Спартака" Сердар Таски в интервью spox.com подчеркнул, что хотел остаться в "Баварии". В мюнхенском клубе он провел вторую часть прошлого сезона на правах аренды.

– Кажется, что, вернувшись в "Спартак", вы приняли правильное решение. Вы не были расстроены, что не получилось в Мюнхене?

– Я хотел остаться в "Баварии". Это была моя цель, которую я открыто поставил. В любом случае, с самого начала мне было непросто в "Баварии".

– В чем именно?

– Я приехал в Мюнхен после шестинедельного отпуска. В России очень длинная зимняя пауза. Для ясности: когда "Спартак" начал первый сбор, я уже подписал контракт с "Баварией", и в отличие от своих партнеров по команде на тот момент еще ни играл, ни тренировался. Я был просто не готов функционально, мне потребовалось время, чтобы набрать форму.