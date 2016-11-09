Сердар Таски: "Я хотел остаться в "Баварии"

Защитник "Спартака" Сердар Таски в интервью spox.com подчеркнул, что хотел остаться в "Баварии". В мюнхенском клубе он провел вторую часть прошлого сезона на правах аренды.
– Кажется, что, вернувшись в "Спартак", вы приняли правильное решение. Вы не были расстроены, что не получилось в Мюнхене?
– Я хотел остаться в "Баварии". Это была моя цель, которую я открыто поставил. В любом случае, с самого начала мне было непросто в "Баварии".
– В чем именно?
– Я приехал в Мюнхен после шестинедельного отпуска. В России очень длинная зимняя пауза. Для ясности: когда "Спартак" начал первый сбор, я уже подписал контракт с "Баварией", и в отличие от своих партнеров по команде на тот момент еще ни играл, ни тренировался. Я был просто не готов функционально, мне потребовалось время, чтобы набрать форму.
Ботаникум
Ну, Сердар, набрал ты свою "форму" и фиг ли? Мало хотеть остаться (или быть) в "Баварии", надо ещё соответствовать ВЫСОЧАЙШИМ требованиям, амбициям клуба и ожиданиям болельщиков. Попробуй быть ЧЕСТНЫМ, Сердар, стартовый состав "Баварии" - это НЕ ТВОЙ УРОВЕНЬ! Да и в "Спартаке" ты не дотягиваешь до уровня игры того же Неманьи Видича.
17:21