Сердар Таски: "При Гвардьоле я научился некоторым вещам на позиции защитника"

Защитник "Спартака" Сердар Таски в интервью spox.com подчеркнул, что считает главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу одним из лучших тренеров мира. Вторую половину прошлого сезона Таски провел в "Баварии", которую тогда возглавлял Гвардьола.

– Хосеп Гвардьола однажды сказал, что поступает с вами не совсем честно, потому что вы всегда хорошо тренируетесь, но почти не играете. Как вы лично к нему относитесь?

– Без сомнения, он является одним из лучших тренеров мира. Для меня было большим стимулом тренироваться под его началом. И также верно утверждение, что при анализе игры и тренировках он очень дотошно все изучает. Гвардьола ищет совершенство, для него важна каждая малейшая деталь. Даже для игры на своей позиции защитника я выучил что-то новое. Но, конечно, я хотел бы больше играть.