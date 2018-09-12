Семь футболистов немецкого клуба отчислены за фото с нацистским приветствием

Фотография, на которой игроки демонстрируют нацистское приветствие, стала причиной скандала в клубе "1920 Мыл". Фото AFP

Семь футболистов второй команды немецкого клуба "1920 Мыл" отчислены из команды, пишет The Sun. Причина - фотография, на которой игроки демонстрируют нацистское приветствие.

Спонсор команды Энгин Арслан, являющийся хозяином кебабной, попросил футболистов изобразить что-то "забавное" на командном фото. И несколько игроков в возрасте от 18 до 27 лет выбросили правые руки в нацистском приветствии.

Арслан разместил это фото в одной из социальных сетей, но через несколько минут удалил его. Однако руководство клуба успело заметить снимок и отчислило игроков.

Позже футболисты принесли извинения за этот поступок.