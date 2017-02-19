Себастьян Лангкамп: "Есть неписаное правило, что у "Баварии" нельзя выиграть"

Защитник "Герты" Себастьян Лангкамп остался доволен игрой с "Баварией" в 21-м туре чемпионата Германии (1:1). Также он отметил, что победить его команде помешало негласное правило. Напомним, Роберт Левандовски сравнял счет в матче лишь на 6-й компенсированной минуте.

- Сегодня мы провели матч своей жизни, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Лангкампа. - Мы почти нанесли "Баварии" поражение. Но есть неписаное правило, что в матче против "Баварии" нельзя победить.