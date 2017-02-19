09:50 | ФУТБОЛ — Германия

Себастьян Лангкамп: "Есть неписаное правило, что у "Баварии" нельзя выиграть"

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Защитник "Герты" Себастьян Лангкамп остался доволен игрой с "Баварией" в 21-м туре чемпионата Германии (1:1). Также он отметил, что победить его команде помешало негласное правило. Напомним, Роберт Левандовски сравнял счет в матче лишь на 6-й компенсированной минуте.

- Сегодня мы провели матч своей жизни, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Лангкампа. - Мы почти нанесли "Баварии" поражение. Но есть неписаное правило, что в матче против "Баварии" нельзя победить.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/02/stimmen-nach-dem-hertha-spiel

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