Сборная России перед Кубком конфедераций может провести сбор в Европе

Пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) и сборной России Игорь Владимиров сообщил, что команда Станислава Черчесова в преддверии Кубка конфедераций-2017 может провести учебно-тренировочный сбор в одной из европейских стран. Также предполагается, что в июне национальная сборная сыграет два товарищеских матча.

– Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предоставил руководству РФС программу подготовки, причем не только к Кубку конфедераций, но и к чемпионату мира-2018, - приводит ТАСС слова Владимирова. - В декабре он уже непосредственно просматривал несколько вариантов мест проживания и тренировок для сбора, который пройдет в мае-июне, предварительно, в одной из европейских стран. Думаю, что в ближайшее время с этим вопросом мы тоже окончательно определимся. Планируется, что в июне в преддверии Кубка конфедераций сборная России проведет две контрольные встречи.

