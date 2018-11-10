16:13 | Футбол — Германия

Сборная Германии почтила память Энке

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Сборная Германии в своем Твиттере почтила память бывшего голкипера национальной команды Роберта Энке. Немецкий вратарь в 2009 году покончил жизнь самоубийством в возрасте 32 лет.

- Девять лет прошло... Всегда в наших мыслях. Покойся с миром, Роберт Энке, - сообщается в официальном Твиттере сборной Германии.

Энке провел 8 матчей за сборную Германии, в которых пропустил 5 голов. 

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