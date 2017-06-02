Саньоль подтвердил возвращение в "Баварию" в качестве помощника

Бывший главный тренер "Бордо" Вилли Саньоль войдет в тренерский штаб Карло Анчелотти в "Баварии". 40-летний француз подпишет с немецким клубом однолетний контракт. Напомним, Саньоль с 2000 по 2009 год выступал за "Баварию" на позиции защитника, сыграв в 277 встречах.

- Любой молодой тренер сможет чему-то научиться у Анчелотти, - приводит Sport Bild слова Саньоля. – У него огромный опыт работы в лучших чемпионатах мира – Италии, Франции, Испании, Германии и Англии. Это делает его одним из самых опытных специалистов. Я встречался с итальянцем и знаю, что он не только великий тренер, но и отличный человек.